Cinque scheletri (senza mani e piedi) trovati sotto la casa dell’ex leader nazista Hermann Göring

Alcuni archeologi dilettanti hanno fatto una scoperta sotto l’ex casa del criminale di guerra nazista Hermann Göring, presso il quartier generale militare di Hitler, il ” Wolfsschanze ” (Tana del lupo), in quella che oggi è la Polonia. Si pensava che le rovine del nascondiglio del luogotenente di Adolf Hitler fossero state perquisite a fondo. Tuttavia, una macabra sorpresa attendeva la squadra , guidata da Oktavian Bartoszewski, che si è interessata ai resti di un vecchio pavimento di legno. Una volta ripulito il terreno, vicino alle tubature dell’acqua è stato scoperto un frammento di teschio umano di circa 10 centimetri.

” Siamo rimasti completamente scioccati “, ha riferito Bartoszewski al media tedesco Spiegel . I ricercatori hanno immediatamente avvisato la polizia. Non è stata trovata alcuna prova di un crimine recente, quindi alla squadra è stato permesso di continuare la ricerca. In totale sono stati scoperti gli scheletri di cinque persone. Secondo le autorità si tratta di tre adulti, un adolescente e un neonato. Ancora più strano, non sono state trovate tracce di vestiti e a tutti i cadaveri mancavano mani e piedi.

Domande su un luogo dal passato oscuro

Le estremità mancanti lasciano gli investigatori dubbiosi. Potrebbe darsi che le ossa più sottili delle mani e dei piedi si siano dissolte nel corso dei decenni, a meno che gli arti non siano stati amputati. Bartoszewski sospetta che i morti siano stati probabilmente abbandonati dopo la costruzione dell’edificio. ” Coloro che hanno posato i tubi avrebbero dovuto scoprire i resti umani “, ha spiegato alla stampa. È anche possibile che i corpi siano stati sepolti solo dopo la fine della seconda guerra mondiale, per cui il luogotenente più fidato di Adolf Hitler non poteva sapere nulla di loro.

Costruita deliberatamente a miglia di distanza da qualsiasi civiltà nelle foreste della Polonia nord-orientale, la ” Wolfsschanze ” era il quartier generale del fronte orientale nazista, che copriva un’area di 6,5 chilometri quadrati. La base era una delle più grandi del suo genere in Europa e contiene ancora molti segreti dimenticati come questi corpi riesumati. ” L’unicità di questa scoperta sta nel fatto che sono stati rinvenuti nei locali del complesso più strettamente sorvegliato del Terzo Reich “, si legge nel comunicato stampa della sua fondazione. Il luogo dalla sordida reputazione è oggi un sito turistico per gli amanti della storia e la recente scoperta potrebbe ravvivare l’interesse dei potenziali visitatori.