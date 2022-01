Chiampo sempre più smart: attivata rete di colonnine elettriche per ricaricare auto

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Attivate tre colonnine (per un totale di 6 stalli auto) nel Comune di Chiampo. Altre due saranno attivate a breve. Siamo stati in zona Pieve Bassa, un autentico laboratorio per una città smart, con colonnine, casetta dell’acqua e palestra all’aperto. Intervista al sindaco Matteo Macilotti