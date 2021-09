Chiampo in festa per la “Settimana Europea della Mobilità” – Il Comune è Bandiera Gialla FIAB

Dal 16 al 22 settembre la Città di Chiampo celebra con numerosi eventi la Settimana Europea della Mobilità 2021. L’assessore all’Ambiente Massimo Masiero: “Chiampo si è distinta per concretizzato molte politiche legate all’ambiente e alla mobilità sostenibile. Sarà una grande festa contraddistinta dall’assegnazione ufficiale della Bandiera Gialla da parte di FIAB”



Pronta ad iniziare a Chiampo una settimana dedicata all’Ambiente con numerosi eventi organizzati nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, arrivata alla sua 20esima edizione.

Eventi rivolti a tutti: bambini, adulti e famiglie.

“Chiampo -ci dice l’assessore all’Ambiente Massimo Masiero – si è distinta per aver concretizzato molte politiche legate all’ambiente e alla mobilità sostenibile. Abbiamo realizzato molte piste ciclabili tanto che abbiamo ottenuto dalla FIAB la prestigiosa bandiera gialla quest’anno. Ricordo poi che da quest’anno (1 luglio 2021) è partito il Bike to Work Valchiampo (con Comuni e Associazioni di categoria della Valle, Chiampo Capofila).

Sabato saranno posizionati nel territorio comunale in collaborazione con Montebello e Montorso dei cartelli ‘Io rispetto il ciclista’ che sensibilizzano sull’uso della bici. Domenica 19 vi sarà la consueta Chiampo in Bici e alle ore ore 11 la Fiab Nazioanle premierà il Comune di Chiampo con l’assegnazione ufficiale della Bandiera Gialla (che attesta l’alto grado di ciclabilità del nostro Comune. Ricorso anche, sabato 25 settembre “Puliamo Chiampo” in collaborazione con Legambiente nell’ambito della manifestazione nazionale Puliamo il mondo”.

“In questi anni – aggiunge il sindaco Macilotti- il Comune di Chiampo sta portando avanti importanti progetti legati alla mobilità sostenibile: dalle piste ciclabili agli incentivi per le biciclette elettriche, all’attivazione di 2 linee Pedibus, all’organizzazione di eventi (Settimana Europea della Mobilità, Chiampo in Bici,…), all’istituzione del Tavolo della Mobilità della Valchiampo. Questa manifestazione suggella un nostro grande e costante impegno”.

Non solo mobilità e ambiente ma anche Cultura. “Per la nostra Amministrazione – dichiara l’assessore alla Cultura Sofia Bertoli- sensibilizzare alle tematiche ambientali significa anche proporre diversi appuntamenti culturali aperti alla cittadinanza. Ricordo giovedì 16 settembre l’incontro con gli autori Mazzocco e Invernizzi sulla mobilità elettrica. Venerdì 17 le letture itineranti per bambini della scuola primaria con Maria Grazia Masiero e domenica l’Itinerario Zanelliano, realizzato quest’anno, a cura di Matteo Pieropan in collaborazione con l’Università degli Adulti Anziani. Lunedì 20 vi saranno sull’ecosostenibilità dedicato a bambini e famiglie in collaborazione con la cooperativa Canalete e la sera di mercoledì 22 sera incontro per parlare del cammino degli Dei con alcune concittadine chiampesi.