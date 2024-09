Chiampo – Cade lungo un pendìo e muore

Alle 11:15, di domenica 15 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Faldi a Chiampo (VI) per soccorrere un uomo caduto per diversi metri lungo un pendio dove ha perso la vita.

L’uomo, un 64enne, stava effettuando dei lavori di manutenzione su un manufatto all’interno della sua proprietà, quando si presume sia caduto e ruzzolato verso valle per diversi metri.

I vigili del fuoco accorsi da Arzignano, hanno coadiuvato i soccorsi sanitari intervenuti anche con l’elisoccorso, purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione, il medico ne ha dovuto constatare la morte.

Sul posto i carabinieri.

Le operazioni di recupero della salma da parte dei vigili del fuoco sono terminate poco prima delle 14:00.