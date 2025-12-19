Ceppo di Natale: il dolce che incanta i bambini

Il Ceppo di Natale è uno di quei dolci che ogni bambino aspetta con ansia durante le feste. Morbido, goloso e divertente da decorare, questo rotolo al cioccolato conquista grandi e piccoli, permettendo anche ai più piccoli di partecipare attivamente alla sua realizzazione senza l’ansia degli adulti.

Preparazione: 10 min

Cottura: 40 min

Dosi: 4 persone

Ingredienti:

250 g di burro non salato, più quello per ungere

500 g di zucchero a velo

85 g di cacao in polvere, più quello per rifinire

45 g di latte a temperatura ambiente

4 uova

100 g di zucchero semolato

65 g di farina autolievitante

1 pizzico di sale

Preparazione della crema al burro

Per un risultato perfetto, è consigliabile preparare la crema al burro in anticipo. In una ciotola media, sbattete il burro con metà dello zucchero a velo fino a ottenere un composto spumoso e leggero. Aggiungete poi il resto dello zucchero, 40 g di cacao e il latte a temperatura ambiente, mescolando con cura fino a ottenere una crema liscia e omogenea.

Preparazione del pan di Spagna

Preriscaldate il forno a 200°C (180°C ventilato)/390°F/gas 6 e imburrate una teglia foderata con carta da forno. In una ciotola, sbattete le uova con lo zucchero semolato fino a ottenere un composto omogeneo. Setacciate insieme la farina, il sale e i restanti 45 g di cacao e incorporateli delicatamente alle uova.

Versate l’impasto nella teglia, livellatelo con una spatola e infornate per circa 9 minuti, finché il dolce sarà cotto e leggermente dorato. Una volta sfornato, lasciatelo raffreddare leggermente e trasferitelo su un grande foglio di carta da forno. Ancora tiepido, arrotolatelo nella classica forma di rotolo svizzero e lasciatelo raffreddare quasi completamente.

Composizione del Ceppo

Srotolate il pan di Spagna e spalmatelo con la crema al burro, quindi arrotolatelo di nuovo con cura. La crema avanzata può essere utilizzata per decorare la superficie: passatela con una forchetta per simulare la corteccia di un tronco, e completate con una spolverata di cacao per un effetto ancora più realistico.

Il Ceppo di Natale non è solo un dolce, ma un’esperienza da condividere con i bambini, un momento di festa in cui la creatività e la golosità si incontrano. Il risultato finale sarà un tronco goloso e scenografico, pronto per essere ammirato… e naturalmente, gustato!