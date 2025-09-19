Centri storici, Giovine (FDI): «Una cedolare secca per le locazioni commerciali. Presentata proposta di legge»

«In molte città italiane – spiega Silvio Giovine, deputato di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Attività Produttive – assistiamo da tempo al fenomeno della desertificazione commerciale dei nostri centri storici: serrande abbassate, negozi sfitti, degrado. È un processo che rischia di cancellare l’anima stessa delle nostre comunità, riducendo la vivibilità e la sicurezza dei centri urbani. Con questa proposta di legge – prosegue il deputato di Fratelli d’Italia – interveniamo per invertire la rotta, introducendo un regime di cedolare secca al 21% per gli immobili commerciali sfitti situati nei centri storici e con superficie fino a 600 mq. Un incentivo concreto per riportare botteghe e attività economiche di qualità nel cuore delle nostre città.»

Il provvedimento si inserisce nell’ottica di definire una strategia nazionale per coordinare l’azione di Comuni ed enti locali e favorire il recupero di immobili dismessi, contrastando l’abbandono e l’incuria. «Riteniamo – ha aggiunto Giovine – che solo centri storici vivibili, attrattivi e sicuri possano essere terreno fertile per il commercio di vicinato, che è presidio sociale e identitario per i nostri territori»

«Una proposta – conclude Giovine – che guarda alla rigenerazione urbana, alla tutela del tessuto economico tradizionale, alla valorizzazione dei nostri borghi e che potrebbe rappresentare un argine all’omologazione imposta dal commercio on line» Così il deputato di Fratelli d’Italia, On. Silvio Giovine.