Celebron su clandestino arrestato per violenza sessuale: “Inaccettabile che certi soggetti girino liberamente: serve pugno di ferro”

“La notizia di quanto avvenuto nelle scorse ore in città dimostra che serve intervenire in modo fermo contrastando con durezza i soggetti che si macchiano di reati così gravi. Per troppi anni ha prevalso il buonismo. Servono norme chiare in materia di sicurezza”. Questo il commento del vicesindaco di Vicenza Matteo Celebron, che commenta così I fatti che hanno portato all’arresto di un cittadino gambiano di 24 anni senza fissa dimora.



“Quanto emerso in queste ore – esordisce Celebron – disegna un quadro fin troppo chiaro rispetto alle problematiche che quotidianamente le amministrazioni locali sono costrette ad affrontare. La non gestione dei flussi migratori e le politiche delle porte aperte hanno portato nelle nostre città persone che non dovrebbero starci”.



“Fa ancora più rabbrividire se pensiamo che il soggetto poi posto in arresto – continua il vicesindaco – sembra, dai primi racconti, essersi avvicinato anche ad un minorenne che si stava recando a scuola. Chiediamo con forza al Governo di cambiare le norme, che troppo spesso oggi tutelano chi delinque, mettendo con spalle al muro Polizia e amministrazioni locali”.



“La sicurezza dei cittadini – conclude Celebron – è un bene comune, deve essere garantita e tutelata. Le persone, donne uomini e bambini, devono essere liberi di girare nelle città, non possono essere ostaggio di politiche buoniste che causano pericolo e insicurezza”.