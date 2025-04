CASTEGNERO: IN ARRIVO UN NUOVO ECOCENTRO CON SERVIZIO H24

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Entro la fine dell’anno partiranno i lavori per la realizzazione del nuovo ecocentro di Castegnero, che sorgerà nel parcheggio adiacente al cimitero comunale. Un progetto atteso da tempo, pensato per rendere più efficiente la gestione dei rifiuti e rispondere alle esigenze dei cittadini in modo moderno e sostenibile.

Il nuovo centro di raccolta sarà accessibile 24 ore su 24, grazie a un sistema di accesso controllato tramite badge e dotato di videosorveglianza, garantendo sicurezza e tracciabilità. Una struttura all’avanguardia, concepita per offrire un servizio ordinato e continuativo, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale e contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti. Intervista al vicesindaco Luca Finello di Elisa Santucci