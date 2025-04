CASTEGNERO E NANTO VERSO LA FUSIONE

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

I comuni di Castegnero e Nanto muovono ufficialmente i primi decisivi passi verso la fusione amministrativa. Entrambi i Consigli comunali hanno approvato la delibera che dà il via all’iter previsto dalla normativa regionale e nazionale: è stata già presentata la domanda ufficiale in Regione per avviare il processo che porterà alla nascita di un nuovo unico Comune.

Una scelta strategica, come ha spiegato il sindaco di Castegnero, Marco Montan, intervistato da Elisa Santucci