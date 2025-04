Casa in fiamme: 2 persone evacuate con la scala dei pompieri (FOTO)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO – CLICCA QUI

Poco dopo le 9 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Toti a Rettorgole di Caldogno per un principio d’incendio di una stufa i cui fumi hanno invaso l’abitazione al piano superiore. Evacuati e fatti scendere dalla scala italiana dei vigili del fuoco le due persone residenti, che si erano rifugiati sul poggiolo dell’abitazione.

La squadra ha prontamente spento il principio d’incendio della stufa a legna i cui fumi hanno invaso tutta l’abitazione.

Le operazioni di aereazione della casa da parte dei vigili del fuoco e il ripristino delle condizioni di sicurezza sono terminate dopo circa un’ora e mezza.