Carcere di Vicenza, ubriaco aggredisce compagni di cella e agenti

Detenuto nel carcere di Vicenza si ubriaca con sostanze alcoliche prodotte artigianalmente e aggredisce uno dei compagni di camera, poi all’arrivo del personale di polizia penitenziaria si scaglia contro gli agenti ferendo in maniera grave uno di loro. L’episodio è accaduto ieri e a renderlo noto sono stati i sindacati della polizia penitenziaria.Lo stesso autore del gesto una volta ristretto nella sezione per detenuti violenti, ha appiccato un incendio nella camera imponendo l’evacuazione del reparto a causa del fumo. “Purtroppo, nell’ultimo anno, eventi analoghi si segnalano con cadenza quotidiana – spiega Leonardo Angiulli della segreteria interregionale USPP Triveneto – Occorre dare un segnale. La situazione in cui versa la casa circondariale di Vicenza non può più essere tollerata ulteriormente”. ANSA VENETO

