31 Agosto 2025 - 12.55

Cade sulla via normale della Cima Grande di Lavaredo: grave alpinista 53enne

REDAZIONE
Auronzo di Cadore (BL), 31 agosto 2025 – Momenti di paura questa mattina sulle Tre Cime di Lavaredo, dove un alpinista di 53 anni, residente a Velturno (BZ), è rimasto gravemente ferito dopo una caduta lungo la parte iniziale della via normale alla Cima Grande.

L’allarme è scattato verso le 8.10, quando altre persone presenti in zona hanno assistito all’incidente. L’uomo, che stava salendo in cordata con un compagno, è precipitato per circa quindici metri, battendo la testa e riportando un politrauma.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso: in due rotazioni, tra la Piramide e la Grande, sono stati calati il tecnico di elisoccorso e l’équipe medica, che hanno prestato le prime cure urgenti. L’alpinista, rimasto cosciente, è stato imbarellato, recuperato con un verricello di 75 metri e trasportato d’urgenza all’ospedale di Treviso.

Un soccorritore che si trovava casualmente in zona ha dato supporto all’equipaggio durante le operazioni, mentre il compagno di cordata del ferito è stato riaccompagnato a valle da un altro alpinista presente.

