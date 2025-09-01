Buoni Pasto – Giovine (FdI): “Da oggi tetto commissioni 5%, svolta attesa da anni da esercenti e imprese”

Da oggi entra in vigore il tetto massimo del 5% alle commissioni sui buoni pasto, una misura attesa da anni dagli operatori del settore. L’iniziativa è stata ottenuta grazie all’impegno di Fratelli d’Italia e del Governo Meloni, con l’emendamento al ddl Concorrenza presentato dal deputato Silvio Giovine, primo firmatario.

Fino ad oggi, molti esercizi pubblici erano costretti a cedere tra il 15% e il 20% del valore del buono alle società emettitrici, una situazione definita “insostenibile” dai promotori della novità. Con il nuovo tetto, bar e ristoranti potranno risparmiare fino a 400 milioni di euro l’anno, riducendo drasticamente i costi di intermediazione.

«Si tratta di una svolta storica – ha dichiarato Giovine – che restituisce ai buoni pasto il loro ruolo originale: uno strumento di welfare aziendale utile e non un onere per gli esercenti».

Anche il TAR ha sottolineato come la misura determini un riequilibrio delle condizioni di mercato, garantendo parità di trattamento, equità e utilità sociale. Secondo i promotori, il provvedimento avrà ricadute positive non solo per i ristoratori, ma anche per le imprese e i lavoratori, promuovendo lo sviluppo concorrenziale del settore.

Fratelli d’Italia evidenzia così l’importanza di tutelare imprese, consumatori e lavoratori, confermando la propria attenzione per un mercato equo e sostenibile.