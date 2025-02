“Brigitte Macron è un uomo”. La fake diffusa da una pericolosa cospirazionista americana su tutti i social

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Candace Owens e le teorie del complotto su Brigitte Macron: un’operazione mediatica per fare cassa

Candace Owens, figura dell’ultraconservatorismo americano e sostenitrice di Donald Trump, ha lanciato una serie di video fuorvianti sulla First Lady francese Brigitte Macron. Il primo di questi è stato pubblicato il 31 gennaio con la promessa di “rivelazioni sensazionali” e interviste “esclusive”. In realtà, il contenuto è un mix di insinuazioni, false accuse e teorie complottiste già ampiamente smentite in passato.

Owens, che negli anni ha costruito la sua notorietà su posizioni anti-LGBT, critiche all’Ucraina e attacchi al progressismo, sostiene ora di avere prove che Brigitte Macron sia nata uomo e che sia al centro di un oscuro complotto mondiale. Tali affermazioni riprendono vecchie teorie cospirazioniste già smontate dalla giustizia francese, che nel 2023 ha condannato per diffamazione chi le aveva diffuse senza alcuna base fattuale.

Questa non è la prima incursione dell’attivista in campagne complottiste. In passato ha promosso il “Blexit”, un movimento per spingere la comunità afroamericana ad abbandonare il Partito Democratico, e ha diffuso false informazioni su Volodymyr Zelensky, accusandolo di essere un “attore omosessuale che chiude chiese e vescovi”.

Dietro la campagna su Brigitte Macron, però, sembra esserci soprattutto un’operazione commerciale: Owens ha monetizzato il video con promozioni a pagamento e inviti alle donazioni, e ha già annunciato che il resto della serie sarà disponibile solo su abbonamento. Il suo obiettivo? Non rivelare presunte verità, ma espandere il proprio pubblico e generare introiti, come già accaduto in passato con altri progetti fallimentari, tra cui un telefono “anti-censura” risultato essere una copia economica di un modello cinese.

L’ennesima strategia mediatica basata sulla disinformazione, che dimostra come le teorie del complotto siano diventate un vero e proprio business per alcuni esponenti dell’ultradestra americana.