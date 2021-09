Breganze: due furti in abitazione

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Il Giornale di Vicenza riporta dei due furti avvenuti in altrettante abitazioni di Breganze mercoledì mattina. Questo quanto denunciato ai carabinieri di Thiene, che hanno immediatamente avviato le indagini.

Il primo furto in via Brogliati Contro, dove i malviventi hanno divelto l’inferriata e la porta d’ingresso. Entrati in casa, hanno rubato circa 200 euro e alcuni preziosi.

Il secondo alle 10.30, questa volta in via Breganzina, dove uno o più malviventi avrebbero forzato la serratura di un garage per poi mettere sottosopra la casa e spaccare le ante degli armadi a caccia di soldi e gioielli.

In entrambi i casi, i residenti hanno notato due uomini in auto aggirarsi nella zona poco prima dei furti.