Veneto – In fiamme un appartamento: 18 in ospedale

Nella notte, un incendio ha interessato la porta blindata di un appartamento al primo piano di un edificio di cinque piani in Piazza Vittorio da Feltre, a Mestre.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con tre autopompe serbatoio, un’autoscala, un’autobotte pompa, il carro aria e il funzionario di guardia.Le fiamme, che hanno coinvolto anche del materiale presente sul pianerottolo, sono state rapidamente spente dalle squadre intervenute, che hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Il fumo denso, propagatosi lungo il vano scale, ha saturato l’intero stabile.In via precauzionale è stato evacuato l’intero edificio. Diciotto persone, tra cui nove minori, sono state accompagnate in ospedale per accertamenti dopo aver inalato fumo. L’intervento dei Vigili del fuoco si è concluso intorno alle ore 3:30. Sul posto anche la Polizia di Stato per intervento di ordine pubblico.

