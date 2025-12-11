Oltre 100 giovani a Breganze per “Ordin@mente”

Grandi opportunità e nuove fragilità. Da un lato la tecnologia che amplia gli orizzonti, permettendo alle nuove generazioni di comunicare, apprendere e sperimentare in modo immediato. Dall’altro, il rischio di un uso eccessivo e non consapevole del digitale, con conseguente perdita di relazioni reali, riduzione della capacità di concentrazione e aumento dei fenomeni di disagio sociale.

Una vera e propria emergenza, a cui FIDAL Veneto, forte dei valori educativi e inclusivi che caratterizzano l’atletica leggera, sport universale per eccellenza, risponde da quest’anno con il progetto “Ordin@mente – Allenare la consapevolezza per dare forma al caos e valore alla rabbia”, un percorso educativo che unisce sport e consapevolezza digitale per aiutare i giovani a ritrovare equilibrio tra corpo e mente e affrontare con maggiore lucidità le sfide della vita contemporanea.

Dopo il felice incontro che a Trebaseleghe (PD), a fine ottobre, ha inaugurato l’iniziativa, la seconda tappa di Ordin@mente si è svolta ieri – mercoledì 10 dicembre – nell’aula magna dell’istituto comprensivo Laverda – Don Milani. Oltre cento gli alunni presenti, in rappresentanza delle classi terze della scuola media. L’incontro è stato condotto da Domenico Geracitano, scrittore, sovrintendente della Polizia di Stato ed ex atleta, autore del libro “Ordin@mente”. Coinvolto anche il campione vicentino Yassin Bandaogo, atleta delle Fiamme Oro, tricolore indoor nei 60 metri, che ha portato la sua testimonianza di atleta d’alto livello e di uomo impegnato nella crescita personale.

Tra gli intervenuti, il presidente della FIDAL Veneto Sergio Baldo e la vicepresidente Gabriela Dorio, il presidente di FIDAL Vicenza Renato Crestani e il referente del settore master di FIDAL Veneto Matteo Pinton. Presente anche il sindaco di Breganze, Alessandro Crivellaro, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale, patrocinatrice dell’iniziativa.

Al termine, a tutti i partecipanti, è stato consegnato un libro come ricordo e strumento di approfondimento del percorso avviato. L’incontro di Breganze è stato realizzato grazie anche al contributo di BCC Veneta (rappresentata da Luisa Binotto), di Wela – Venice Lifeguards e di altri partner che condividono con FIDAL Veneto i valori educativi, sociali e formativi del progetto. “Ordin@mente” non si ferma qui: il progetto, nel 2026, toccherà altre scuole e Comuni del Veneto.