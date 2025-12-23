Veneto – Sgominata gang dei furti nelle abitazioni: 4 fermi

La Polizia di Verona ha eseguito quattro fermi nei confronti di altrettanti cittadini albanesi tra i 25 e i 28 anni, ritenuti responsabili di alcuni furti in abitazione commessi nella provincia scaligera.

L’indagine è stata svolta dalla Squadra Mobile in seguito a un aumento dei reati tra novembre e dicembre.

Attraverso lo studio delle dinamiche dei furti, che avevano la stessa dinamica, osservazioni nei quartieri cittadini colpiti dal fenomeno, è stata individuata l’automobile utilizzata dalla banda.Il gruppo operava in tutti i quartieri cittadini, di pomeriggio e di sera; dopo aver individuato l’abitazione da depredare, due componenti rimanevano nell’auto per sorvegliare la zona, mentre altri due scendevano con strumenti per entrare nelle case, tra cui anche un flessibile contenuto in un borsone, e si arrampicavano sui balconi, restando in contatto con i complici tramite le ricetrasmittenti; forzavano le porte finestre quindi mettevano a soqquadro l’appartamento in cerca di monili, oggetti di valore e denaro contante, forzando eventualmente anche casseforti, il tutto agendo dai 5 ai 15 minuti.

Il 19 dicembre, dopo due furti tra cui anche quello di una cassaforte, il gruppo è stato bloccato mentre rientrava a Garda (Verona); tutti gravati da precedenti penali per reati contro il patrimonio e due per furti in abitazione, i quattro sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto. Nell’auto, oltre alla refurtiva, sono stati trovati arnesi per lo scasso, un flessibile utilizzato per forzare grate e casseforti, e tre radioline ricetrasmittenti. Nell’abitazione di uno di essi c’erano altri monili, contante e oggetti di valore, probabile provento di furto. I quattro sono stati condotti alla casa circondariale di Verona Montorio. ANSA VENETO