Bracciante agricolo scompare: ritrovato morto nel campo di mais dove lavorava

Il corpo di un bracciante agricolo di 43 anni, di origine liberiana, è stato rinvenuto in un campo di mais a Sossano, in avanzato stato di decomposizione. La scomparsa dell’uomo era stata denunciata lo scorso primo luglio dal titolare dell’azienda dove era assunto.

Secondo quanto riporta oggi il Giornale di Vicenza, il 43enne non aveva dato più notizie di sé dal 26 giugno, giorno in cui potrebbe risalire la morte.

La macabra scoperta è stata fatta da altri lavoratori della stessa azienda che erano al lavoro nel campo di mais.

Dopo l’allarme sono giunti sul posto i carabinieri del Nucleo investigativo provinciale, che hanno rinvenuto i documenti del lavoratore, risalendo alla sua identità. Dalle prime informazioni raccolte dal medico legale il corpo, rimasto per quasi due settimane esposto all’aperto e soprattutto al caldo, non ha permesso riscontri immediati sulle cause della morte.

Un primo esame della salma avrebbe escluso ferite al capo ma solo l’autopsia potrà chiarire meglio le circostanze del decesso. La procura di Vicenza ha aperto un fascicolo, disponendo la necroscopia. ANSA VENETO