Blitz dei Carabinieri nel Bassanese: raffica di patenti ritirate e multe

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI



Nei giorni scorsi, la Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa ha dato corso ad un

servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dei reati in genere.

In questo ambito, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bassano del

Grappa hanno proceduto a denunciare per guida in stato di ebbrezza alcolica un 42enne della Provincia di Roma controllato nel mentre si trovava alla guida della propria autovettura in Via Bonaventura di Cassola; una 38enne di Mussolente controllata nmentre si trovava alla guida della propria autovettura in Via Salute di Rossano Veneto, un 34enne della Provincia di Padova, controllato mentre si trovava in Via Mazzini di Rosà,un 18enne di Rossano Veneto controllato nel mentre si trovava alla guida del proprio motociclo a Tezze sul Brenta. Inoltre hanno multato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 19enne di Romano d’Ezzelino edenunciato in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere un 19enne di Bassano del Grappa, il quale, controllato in quel centro, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 12 cm, sottoposto a sequestro.