Blitz dei Carabinieri nel Bassanese: denunciati per furti e guida in stato di ebbrezza

Nel fine settimana appena trascorso, la Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa ha dato corso ad un servizio straordinario di controllo del territorio.

In questo ambito, i militari della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa hanno proceduto a denunciare per furto aggravato un 27enne di Bassano del Grappa che, all’interno di un noto negozio di elettrodomestici di Rosà, dopo aver asportato una Playstation del valore di 500 euro, rimuovendone l’antitaccheggio, notato da alcuni commessi, si dava a precipitosa fuga, portando via l’apparecchio; nella circostanza il personale della locale Stazione Carabinieri, tempestivamente giunto sul posto, ha fermato l’uomo a poca distanza dal negozio, ancora con in mano la refurtiva che, recuperata integra, è stata restituita.

Per guida in stato di ebbrezza alcolica invece è stato denunciato un 49enne di Pozzoleone che, controllato da personale della Sezione Radiomobile, a Bassano del Grappa, alla guida della propria auto, sottoposto ad accertamento alcolemico è stato trovato con un tasso pari a 1,69 g/l; nella circostanza, gli veniva ritirata la patente e il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca; e anche un 35enne di Rosà, il quale, controllato dal suddetto personale, in Via Dante Alighieri del Comune di residenza, sottoposto a misurazione alcolemica, palesava un tasso pari a 0,81 g/l; anche in questa caso, gli veniva ritirata la patente di guida.