Blitz dei Carabinieri in provincia di Vicenza: l’Arma intensifica la presenza sul territorio

L’8 aprile 2025 l’Arma di Vicenza ha predisposto un servizio di prevenzione su larga scala che ha

visto impegnate su tutto il territorio della provincia ben 46 pattuglie per un totale di 90 militari, che

hanno vigilato e controllato contemporaneamente obiettivi preventivamente individuati. Al

dispositivo, con il supporto di un aeromobile del 14° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Belluno, hanno

partecipato anche i Carabinieri Forestali e i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro.

Nel corso del servizio, sono stati costituiti vari Posti di Controllo, a ridosso dei caselli autostradali

della provincia e delle più importanti arterie viarie, per controllare il flusso di veicoli in transito.

In particolare, sono stati effettuati – contemporaneamente su tutto il territorio della Provincia –

numerosi posti di controllo che hanno consentito di identificare 337 persone e 286 veicoli sui quali

viaggiavano, garantendo del contempo costante vigilanza sul territorio. Elevate 12 sanzioni al CdS e

deferita una persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovato in

possesso di 5 involucri contenenti 9 grammi di hashish e altri 8 grammi di marijuana presso

l’abitazione.



Contestualmente la componente Forestale si è concentrata sul controllo degli allevamenti di animali

di piccola taglia, sul trasporto dei legnami, sulla circolazione fuoristrada e sulle officine meccaniche.

Il Gruppo Carabinieri tutela del lavoro si è concentrato su varie attività commerciali della provincia

tra cui centri massaggi, presso uno dei quali sono state elevate sanzioni per oltre 14mila euro poiché

trovato non in regola con la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008). In un

altro caso, sempre in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,

in Bassano del Grappa (VI) venivano elevate sanzioni complessive di oltre 9mila euro con relativo

provvedimento di sospensione dell’attività.