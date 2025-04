Bike to Work, un’opportunità anche per commercianti e imprese artigiane

Ha preso il via da metà aprile e proseguirà fino al 31 marzo 2026 “Bike to Work”, l’iniziativa che premia chi va al lavoro in modo sostenibile.

Per ogni chilometro del tragitto casa-lavoro percorso in bicicletta, e-bike, monopattino elettrico o a piedi si possono infatti maturare ecopunti che si trasformano in buoni da spendere nei negozi del territorio.

L’iniziativa, promossa da 14 Comuni dell’Ipa Risorgive con la città di Vicenza come capofila, entra nel vivo anche sul fronte dell’individuazione dei negozi e delle attività presso i quali spendere i buoni.

I commercianti e le imprese artigiane del Comune di Vicenza interessati ad aderire al progetto che rappresenta un’opportunità di marketing e di promozione per le attività del territorio devono presentare la propria candidatura compilando il modulo pubblicato al link https://www.comune.vicenza.it/Novita/Avvisi/Bike-to-Work, inviandolo a mobilita@comune.vicenza.it, preferibilmente entro il 15 giugno 2025.

I buoni spesa – ciascuno del valore di 10 euro, corrispondente a 40 chilometri effettivamente percorsi e registrati sull’app Ecoattivi – potranno iessere spesi dai cittadini nei negozi e nelle attività artigianali aderenti. Questi ultimi riceveranno un rimborso integrale al massimo ogni 4 mesi.

Molti i vantaggi per i commercianti e le imprese artigiane che aderiranno all’iniziativa, dalla visibilità sui siti web del Comune, della Provincia di Vicenza e delle associazioni di categoria fino alla promozione sull’app Ecoattivi, con servizi di geolocalizzazione.

Tutti riceveranno inoltre la vetrofania di Bike to Work.



Bike to work: come funziona



Bike to Work promuove la mobilità lenta e sostenibile negli spostamenti quotidiani, in particolare per raggiungere il luogo di lavoro.

Requisito essenziale per partecipare è essere residenti in uno dei 36 Comuni aderenti. Il primo passo è scaricare la app Ecoattivi e indicare il luogo di partenza (casa) e quello di arrivo (lavoro).

Ogni chilometro percorso con la bici, in monopattino o a piedi, vale 20 Ecopunti, corrispondenti a 0,25 euro, con un tetto massimo di 2,5 euro al giorno e di 350 euro all’anno.

Ogni 800 Ecopunti maturati viene generato un buono spesa da 10 euro da spendere nei negozi aderenti al progetto.

La lista aggiornata dei negozi aderenti si trova nella app Ecoattivi.

Con i punti accumulati si può partecipare anche all’estrazione finale del concorso nazionale Ecoattivi con in palio una mini-car elettrica!

Il progetto è attivo fino al 31 marzo 2026.