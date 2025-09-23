MUSICA & SPETTACOLOVENETO
23 Settembre 2025 - 17.52

Beatrice Venezi è la nuova direttrice musicale della Fenice

REDAZIONE
“Accolgo con grande soddisfazione la nomina di Beatrice Venezi a nuova direttrice musicale della Fenice, una donna che a soli 35 anni ottiene un meritato e prestigioso successo. E’ una grande notizia anche perché la Venezi è una delle poche donne al mondo ad assurgere ad un incarico di vertice nell’ambito dei teatri lirici, confermando così la vocazione di Venezia e del Veneto a valorizzare in ogni occasione la figura femminile”. Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in relazione alla nomina della giovane e famosa direttrice d’orchestra e pianista toscana. “Auguro alla Venezi i migliori successi nel prosieguo di una carriera già estremamente prestigiosa. La sua giovane età – conclude – costituisce anche un grande esempio per i ragazzi e le ragazze che abbiano un’aspirazione nella vita: l’impegno e le qualità personali pagano sempre”.

