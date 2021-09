Bastia di Rovolon: muore schiacciato mentre lavora su una mietitrebbia

Alle 17:30 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti all’interno di un’azienda agricola in Ca’ Marchesane a Bastia di Rovolon per un incidente sul lavoro deceduto un anziano. L’uomo era intento a fare dei lavori di manutenzione su una mietitrebbia (una New Holland L524), quando è rimasto schiacciato da un elemento della macchina che si è mosso. I pompieri arrivati da Abano e Padova anche con l’autogrù, hanno sollevato una parte del macchinario con dei cuscini pneumatici, riuscendo a estrarre l’uomo. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del SUEM ne ha dovuto constatare la morte. Sul posto i carabinieri e il personale dello Spisal per ricostruire la dinamica dell’incidente. Operazioni dei vigili del fuoco ancora in corso.