Basso Vicentino – Liberato capriolo incastrato in un cancello

MOSSANO (VI), 25 maggio 2025 – Disavventura a lieto fine per un capriolo, rimasto incastrato tra le sbarre di un’inferriata venerdì mattina in via Barre, a Mossano. L’animale selvatico, probabilmente nel tentativo di attraversare un cancello in ferro, si è ferito e non è più riuscito a liberarsi da solo.

L’allarme è scattato quando alcuni residenti hanno notato la presenza dell’ungulato in difficoltà. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Lonigo, che con cautela hanno coperto il capriolo per tranquillizzarlo, e successivamente, grazie all’uso di un divaricatore idraulico, sono riusciti ad allargare le sbarre e a liberarlo.

L’animale, ferito ma vivo, è stato affidato alle cure del CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici), dove riceverà l’assistenza necessaria per il recupero. Presenti durante l’intervento anche i carabinieri forestali di Lonigo, che hanno monitorato la situazione e garantito la sicurezza dell’operazione.

Un intervento delicato e risolutivo che ha evitato il peggio e salvato la vita del giovane capriolo.