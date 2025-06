Basso Vicentino – Col trattore fuori strada: agricoltore in rianimazione

Un agricoltore in pensione, C.C., 50 anni, residente a Villaganzerla di Castegnero, è ricoverato in rianimazione all’ospedale San Bortolo di Vicenza in seguito a un grave incidente con il trattore avvenuto ieri mattina.

L’incidente si è verificato intorno alle 10:30 in via Campolongo, nel tratto che porta verso Sossano. L’uomo stava tornando da un’azienda agricola a Campolongo a bordo di un trattore cabinato con rimorchio quando, per cause ancora da accertare – forse un malore o una distrazione – ha perso il controllo del mezzo. Il trattore è uscito di strada sulla sinistra, finendo nello scolo Albaria senza coinvolgere altri veicoli.

Nonostante il forte impatto e i traumi riportati, l’agricoltore è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo del trattore, che fortunatamente non si è ribaltato, a differenza del rimorchio che si è coricato su un fianco. Dopo essere uscito, ha atteso i soccorsi a bordo strada.

Gli automobilisti di passaggio hanno allertato il Suem 118. Il personale medico, dopo le prime cure sul posto, ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza, che ha trasportato il ferito d’urgenza all’ospedale San Bortolo, dove è stato ricoverato in rianimazione a causa della gravità delle sue condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri di Longare e i Vigili del Fuoco di Lonigo per i rilievi e la gestione della viabilità. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di recupero del trattore e del rimorchio, per le quali si è resa necessaria un’autogru specializzata.

A causa della dispersione di olio dal trattore nello scolo Albaria, l’Arpav ha sollecitato l’intervento del Comune di Montecchio Maggiore, che ha attivato la protezione civile. Quest’ultima ha circoscritto l’inquinamento, e successivamente una ditta specializzata ha bonificato un tratto di circa 80 metri del corso d’acqua.