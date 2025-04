Basso Vicentino – Camion danneggia capitello votivo (FOTO)

Alle ore 17 di oggi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Via Pezze Lunghe, lungo la SP3 a Pojana Maggiore, per il grave danneggiamento di un capitello votivo dedicato alla Madonna, urtato dal rimorchio di un camion.

L’urto ha causato la distruzione quasi totale della struttura: solo la nicchia contenente la statua della Madonna è rimasta intatta.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, facendo disattivare la linea elettrica e disponendo la transennatura del sito.