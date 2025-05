Basso Vicentino – Cade con la bici e si frattura una gamba. Donna recuperata dal Soccorso Alpino

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Brutta caduta in bicicletta per una ciclista 68enne di Teolo (PD), soccorsa oggi poco dopo le 13 sul Colle di Lovertino, nel territorio comunale di Albettone. La donna stava affrontando una ripida sterrata in discesa tra i vigneti sul versante ovest del colle, insieme a un gruppo di amici, quando ha perso il controllo della bici ed è finita a terra, riportando una sospetta frattura alla gamba.

La Centrale 118 di Vicenza ha immediatamente attivato il Soccorso alpino di Padova, che ha raggiunto la zona con otto operatori, tra cui un’infermiera del Suem di Padova. Sul posto è giunta anche l’equipe medica dell’elicottero Padova Emergenza, atterrato nelle vicinanze.

Una volta stabilizzata e immobilizzata, l’infortunata è stata trasportata in barella per circa 400 metri fino al punto di imbarco dell’eliambulanza, che l’ha poi accompagnata all’ospedale di Vicenza per le cure del caso.

Le sue condizioni, pur serie, non destano preoccupazioni.