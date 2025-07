Basso Vicentino – Bracciante trovato senza vita in un campo a Sossano: aperta un’indagine

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Dopo undici giorni di ricerche, il corpo senza vita di Michael Tony, 43 anni, cittadino liberiano impiegato come bracciante agricolo, è stato ritrovato nella mattinata di martedì 8 luglio in un campo di mais a Sossano, in provincia di Vicenza. La notizia è riportata nell’edizione odierna del Giornale di Vicenza. L’uomo era scomparso dal 26 giugno, giorno in cui era stato visto per l’ultima volta sul posto di lavoro. La Procura ha aperto un’inchiesta e ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte.

Secondo quanto ricostruito, Tony lavorava regolarmente per un’azienda agricola della zona, dove era giunto alla seconda stagione. Il giorno successivo alla sua ultima giornata di lavoro non si era presentato, comportamento ritenuto anomalo dai colleghi e dal datore di lavoro, che aveva tentato invano di contattarlo. Il 1° luglio, lo stesso titolare aveva sporto denuncia di scomparsa presso i carabinieri.

Il ritrovamento del cadavere è avvenuto casualmente, durante le operazioni nei campi svolte da altri braccianti. Il corpo giaceva tra le piante alte di mais, in un’area di proprietà della stessa azienda agricola per cui lavorava la vittima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo provinciale, che hanno effettuato i rilievi.

La riconoscibilità del corpo, in avanzato stato di decomposizione a causa del caldo e delle recenti piogge, è stata possibile grazie ai documenti personali trovati nelle tasche degli abiti, insieme a un cellulare (scarico) e una ventina di euro.