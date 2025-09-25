Bassano – Trovato con coltello: denunciato nordafricano

Serata movimentata nei pressi della stazione ferroviaria di Bassano del Grappa, dove gli Agenti della Squadra “Volanti” del Commissariato di P.S. hanno denunciato un cittadino marocchino di 39 anni per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

Durante un controllo degli avventori di un esercizio commerciale in via Chilesotti, i poliziotti hanno notato tre persone che stavano bivaccando e consumando alcolici. Uno di loro, in particolare, si è mostrato subito nervoso e infastidito dal controllo, tanto da destare i sospetti degli Operanti.

L’uomo, identificato e già gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, cercava di occultare dietro la schiena un borsello. Alla richiesta degli Agenti se stesse nascondendo armi o droga, ha negato, ma il suo atteggiamento ha indotto i poliziotti a procedere con una perquisizione personale.

Il controllo ha avuto esito positivo: all’interno del borsello è stato rinvenuto un coltello a serramanico di colore nero, lungo circa 19 centimetri complessivi, con lama di 5 centimetri. L’oggetto è stato sequestrato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Il 39enne è stato quindi indagato in stato di libertà per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere ai sensi dell’art. 4 della Legge 110/1975.