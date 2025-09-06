Bassano, tenta di entrare in casa della vicina: denunciato marocchino

BASSANO DEL GRAPPA – Un 38enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa con l’accusa di tentato furto in abitazione.

L’episodio risale alla sera del 29 agosto, quando una 62enne residente nella zona di San Vito, mentre si trovava in casa con una familiare, ha sentito dei rumori sospetti provenire dalla porta d’ingresso. Avvicinatasi, ha visto attraverso lo spioncino un uomo che stava cercando di forzare la serratura. La donna ha iniziato a gridare, chiedendo aiuto e minacciando di chiamare i Carabinieri, costringendo così l’individuo ad allontanarsi in fretta.

Poco dopo, sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Marostica, ai quali la vittima, visibilmente scossa, ha raccontato di aver riconosciuto nel presunto autore il proprio vicino di casa. Lo stesso, in passato, si sarebbe già reso responsabile di comportamenti molesti e di accessi arbitrari nell’abitazione della donna.

I Carabinieri hanno accertato il danneggiamento della porta e avviato immediate ricerche del sospettato, che nel frattempo si era reso irreperibile. Le indagini hanno comunque permesso di raccogliere gravi indizi a suo carico, portando alla denuncia alla Procura di Vicenza.