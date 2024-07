BASSANO – Guidano con patenti false: denunciati

Nei giorni scorsi l’Ufficio di Controllo del Territorio – Sezione “Volanti” del Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa (VI), a seguito di ordinaria attività di controllo del territorio ha denunciato in stato di libertà, in distinte attività, i seguenti cittadini sorpresi, nel Comune di Bassano del Grappa (VI), alla guida di un veicolo esibendo una patente di guida rilasciata dall’autorità di un paese estero. I documenti di guida esibiti presentavano delle evidenti anomalie e difformità rispetto alle caratteristiche previste dall’Autorità emittente, come la mancanza di ologrammi anti contraffazione o scritte che non reagiscono al controllo con la lampada di Wood o la mancanza degli elementi di sicurezza.

In particolare in una circostanza, il conducente dell’autovettura Renault Megan SW, raggiunto dagli agenti della Sezione Volanti, dopo aver cercato di eludere il controllo frenando bruscamente alla vista dell’auto della Polizia e parcheggiando a bordo carreggiata, all’atto del controllo, U.I., cittadino pakistano trentasettenne, regolare sul T.N., esibiva una patente di guida rilasciata dalle autorità polacche che presentava diverse anomalie tanto da far dubitare della genuinità dello stesso. Tra le anomalie emergeva la mancanza dei due elementi di sicurezza previsti, elementi che esposti alla luce UV di Wood devono variare di colorazione e, l’elemento di “sicurezza supplementare” denominato “finestra trasparente” non reagiva secondo le prescrizioni indicato dallo Stato emittente. Ritenendo la patente di guida falsa veniva sottoposta a sequestro.

Nel corso di un normale controllo un’altra pattuglia della Sezione Volanti, all’atto della verifica della patente di guida rilasciata dalle autorità egiziane ed esibita da Z.M.T.A., cittadino egiziano ventitreenne, regolare sul T.N., fermato alla guida di un’ Audi A3, presentava diverse difformità rispetto alle caratteristiche previste dalle autorità dello Stato Egiziano. Nello specifico all’illuminazione con luce UV il supporto dava riscontro non conforme all’originale ed il supporto stesso risultava di scarsa qualità. La patente esibita, ritenuta falsa, è stata sottoposta a sequestro.

Poche ore dopo, durante un normale servizio di pattuglia, gli operatori della Sezione Volanti notavano che il conducente del veicolo Fiat Panda, R.H.A.G., cittadino quarantenne della Repubblica Domenicana, regolare sul T.N., alla vista della Volante accelerava vistosamente l’andatura. Immediatamente raggiunto e fermato per un controllo, lo straniero esibiva una patente di guida rilasciata dalle autorità slovene. Al tatto il documento presentava una pellicola frontale incollata al fondo in modo irregolare e approssimativa, inoltre la data di rilascio stampata sulla parte frontale non coincideva con la data di rilascio stampata sul retro. Anche in questo caso, ritenendo la patente di guida falsa, veniva sottoposta a sequestro.

Le patenti di guida sequestrate saranno, su disposizione dell’A.G., sottoposte ad una perizia tecnico-scientifica per accertarne la falsità presso il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Padova.

Tutti i veicoli controllati sono stati sottoposti a fermo amministrativo ed affidati in custodia ai rispettivi conducenti ai quali è stata contestata la violazione ai sensi del Codice della Strada per la guida senza patente perché mai conseguita.