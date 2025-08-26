BASSANOCRONACA
26 Agosto 2025 - 16.01

Bassano – Fermato il presunto aggressore che ha accoltellato il prof del Brocchi per una sigaretta

È stato fermato poco prima di mezzogiorno di oggi nei pressi della stazione ferroviaria di Bassano il presunto responsabile dell’accoltellamento di un docente del liceo Brocchi, ferito gravemente alla schiena il 25 agosto dopo essersi rifiutato di dare una sigaretta.

L’uomo, un trentenne probabilmente italiano, è stato riconosciuto da un tassista grazie a un dettaglio decisivo: le scarpe rosse segnalate dagli investigatori. Fermato dai carabinieri e portato in caserma, ora si attende la formalizzazione delle accuse, che potrebbero andare da lesioni personali a tentato omicidio.

Il professore, 62 anni, è stato operato al San Bortolo di Vicenza per la rimozione di frammenti di lama in ceramica che avevano sfiorato l’aorta e una vertebra. Resta ricoverato in rianimazione, ma è stato dichiarato fuori pericolo.

