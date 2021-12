Bassano: donna trovata morta in un camper

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Il cadavere di una giovane donna di 31 anni è stato trovato ieri mattina a Bassano del Grappa, all’interno di un camper, fermo da almeno due mesi in un’area di sosta della città. L’allarme è stato dato dal compagno della donna; sarebbe stato lui a trovare il corpo e a chiamare i carabinieri. Entrambi erano senza fissa dimora.

La vittima presenta alcune ferite e anche per questo il sospetto è del femminicidio. Il colpo fatale le sarebbe stato inferto alla testa con un corpo contundente. Il compagno si trova in caserma per accertamenti.