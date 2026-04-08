Bassano del Grappa, concluso il procedimento interno: Pietrosante torna operativo nel gruppo di Fratelli d’Italia

Vicenza – Si è chiusa la vicenda che nelle ultime settimane aveva coinvolto Gianluca Pietrosante, consigliere comunale di Bassano del Grappa per Fratelli d’Italia. Il procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti si è concluso con una decisione formale della Commissione Provinciale di Garanzia e Disciplina di Fratelli d’Italia Vicenza, che ha valutato il caso nel rispetto delle procedure interne al movimento. Lo comunica l’on. Silvio Giovine segretario vicentino del partito.

Con la conclusione dell’istruttoria, la Commissione ha stabilito che la fase di confronto interno si possa ritenere superata. Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Vicenza, Silvio Giovine, ha sottolineato come la decisione confermi l’impegno del partito a risolvere dinamiche interne attraverso gli strumenti regolamentari previsti, assicurando trasparenza e rispetto delle regole.

A partire dal 23 aprile, Pietrosante tornerà pienamente operativo all’interno del Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Bassano del Grappa, con la possibilità di riprendere gli incarichi e le attività in seno all’assemblea comunale. Secondo Giovine, questo consentirà al gruppo di lavorare “al completo e con rinnovato spirito di squadra, nel rispetto dei ruoli”, concentrando le energie sull’attività amministrativa e sul programma di governo della coalizione, nell’interesse della comunità bassanese.

La chiusura del procedimento segna quindi una nuova fase all’interno del gruppo consiliare, con la speranza di un ritorno alla normale cooperazione politica dopo settimane di tensione