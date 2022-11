Bassano – A fuoco abitazione: uomo rimane ustionato e intossicato

Incendio al secondo piano di un’abitazione poco dopo le 19 in via Volpato a Bassano del Grappa. Un uomo di 70 anni che si trovava all’interno è rimasto ustionato e intossicato ed è stato portato in ospedale dai sanitari del Suem 118. Non sono note le condizioni. Sul posto i vigili del fuoco che sono entrati con gli autoprotettori da Bassano, Cittadella e Vicenza. Le cause dell’incendio sono in via di accertamento. Sarebbe divampato nella camera da letto e le fiamme avrebbero avvolto coperte, mobilio ed infissi. L’uomo ha tentato di riparare in bagno ma nel farlo si è ferito al viso ed è rimasto intrappolato e poi salvato dai vigili del fuoco