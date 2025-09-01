Bassanese – Arrestato 30enne per maltrattamenti in famiglia. Era assieme a una ragazza scomparsa nel Trevigiano

Dovrà scontare due anni e un mese di reclusione. Con lui una ragazza scomparsa nel Trevigiano

Il pomeriggio del 29 agosto 2025, a Romano d’Ezzelino (VI), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa, con il supporto delle Stazioni di Romano d’Ezzelino e di Nove, hanno arrestato un 30enne trevigiano destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso lo scorso 22 agosto.

L’uomo, riconosciuto colpevole di maltrattamenti nei confronti dei familiari con sentenza del Tribunale di Treviso del 26 novembre 2023, dovrà espiare la pena di due anni e un mese di reclusione.

Al momento dell’intervento, il ricercato si trovava in un campo agricolo del comune di Romano d’Ezzelino insieme a una giovane che, nei giorni precedenti, si era allontanata da casa nel Trevigiano e della cui scomparsa era stata presentata denuncia dalla madre presso la Stazione Carabinieri di Riese Pio X.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa circondariale di Vicenza per l’espiazione della pena.