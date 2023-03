Baggio (Rucco Sindaco): “Possamai si svela: con lui gli apparati del PD che vogliono svendere Vicenza”

Riceviamo e pubblichiamo una comunicazione di Gioia Baggio (capogruppo di Rucco Sindaco Idea Vicenza in Consiglio). “Da ieri -scrive – la scelta è chiara. Vicenza può scegliere Rucco e il civismo con il centrodestra oppure gli apparati di partito del PD che vuole svendere Vicenza. Da ieri, a meno di 2 mesi e mezzo dalle elezioni comunali del 14 e 15 maggio, abbiamo una certezza, grazie alla vera notizia che arriva dal lancio della campagna del candidato del PD Possamai.

Nonostante finga ogni giorno di occultare e di vergognarsi del partito di cui è a sua insaputa il capo in Regione Veneto e a Vicenza, il candidato sindaco del PD Possamai ieri ha tolto tutti i dubbi ai vicentini.

La presentazione della sua campagna elettorale, infatti, ha plasticamente fotografato l’immagine del capo del PD in Regione Veneto e a Vicenza al fianco di chi guida la sua campagna elettorale, ovvero il segretario provinciale del PD di Venezia.

Un’immagine emblematica, che vale più di mille parole sul finto civismo di un candidato sindaco nato e cresciuto nel PD e che è talmente apparato di partito da aprire la sua campagna con l’intervento politico del segretario provinciale del PD di Venezia.

Questo dimostra come sia nascosto dietro la candidatura di Possamai anche un progetto di svendita della città agli apparati del PD di altre città, che forse vorrebbero controllare Vicenza. E speriamo che questa idea non si allarghi a breve anche a Padova o a Verona, per completare il progetto.

La cosa positiva di questa rivelazione, esplicitata dal lancio della campagna di Possamai come candidato del PD, è che questa candidatura è all’opposto di quella di Francesco Rucco, autentico sindaco civico dal 2018″.

Il 14 e 15 maggio i cittadini di Vicenza avranno due opzioni: potranno scegliere tra il sindaco civico del centrodestra Francesco Rucco e il candidato del PD veneto Possamai.

Capogruppo Rucco Sindaco Idea Vicenza

Gioia Baggio