Aveva rubato e usato una carta di credito: denunciato cittadino scledense

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

I Carabinieri della Stazione di Schio hanno denunciato un cittadino scledense del 2000 per furto aggravato in concorso, indebito utilizzo e ricettazione di carta di credito. A incastrare il giovane sono stati diversi indizi, suffragati dalle immagini dei video di sorveglianza degli esercizi commerciali dove l’uomo aveva usato la carta di credito, oltre che al riconoscimento fotografico della vittima del furto. La rapina era avvenuta il 19 novembre 2021 mentre l’uomo transitava nelle vie del centro cittadino.

Al momento, il giovane è in stato di libertà per presunzione di innocenza e verrà incarcerata solo in caso arrivi una sentenza irrevocabile di condanna.