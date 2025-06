Autonomia, Giovine (FdI): “I Lep fondamentali per ridurre i divari e rafforzare l’unità del Paese”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Roma, 11 giugno 2025 – “Con la conclusione dell’indagine conoscitiva sui Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) da parte della Commissione bicamerale per le Questioni regionali, si compie un altro passo fondamentale verso un’Italia più equa, moderna e coesa”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Silvio Giovine, componente della stessa Commissione, commentando l’esito del lavoro svolto in Parlamento.

Secondo Giovine, i Lep rappresentano “il presupposto essenziale per rafforzare i territori, portando mezzi e servizi più vicini ai cittadini, evitando sperequazioni e garantendo piena applicazione all’autonomia differenziata sostenuta da Fratelli d’Italia”.

Il parlamentare sottolinea come l’indagine conoscitiva sia stata condotta in modo “serio e aperto”, con il coinvolgimento di enti locali, mondo accademico e rappresentanti della società civile. “L’autonomia differenziata fondata sui Lep – aggiunge – sarà un’opportunità straordinaria per valorizzare le eccellenze locali, ridurre i divari territoriali e garantire a ogni cittadino, da Nord a Sud, uguali diritti e pari dignità nei servizi fondamentali”.

Giovine conclude ringraziando il Governo Meloni e Fratelli d’Italia: “Presto questa riforma strategica per il sistema Italia vedrà la luce, dando piena attuazione al principio di sussidiarietà voluto dai nostri Padri costituenti”.