Auto in fiamme sotto una pompeiana: un ustionato (FOTO)

I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina alle ore 9.20 circa in Via Luigi de Boni a Lonigo per un incendio autovettura. Un ustionato lieve. Le fiamme hanno coinvolto la pompeiana sovrastante all’auto, entrambe sono state gravemente danneggiate. I vigili del fuoco del distaccamento di Lonigo con due veicoli, un’autopompa serbatoio ed un modulo antincendi su pickup e 5 operatori si sono adoperati per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza lo scenario, le operazioni sono durate un’ora circa.

Il richiedente leggermente ustionato è stato consegnato alle cure del personale sanitario, sul posto presenti anche i carabinieri.