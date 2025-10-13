CRONACAPROVINCIA Vicenza
13 Ottobre 2025 - 9.45

Auto finisce nel bosco alle pendici del Summano, un ferito: soccorso dai vigili del fuoco

REDAZIONE
Monte Summano (Vi) – Nel primo pomeriggio di sabato 11 ottobre 2025, intorno alle 14, i vigili del fuoco del comando di Vicenza sono intervenuti per soccorrere un automobilista rimasto ferito dopo che la sua vettura è uscita di strada, rotolando per alcuni metri nel bosco alle pendici del Monte Summano.

La squadra del distaccamento di Schio, composta da cinque operatori e un mezzo fuoristrada, ha raggiunto la zona impervia e provveduto a stabilizzare l’auto prima di procedere all’estricazione del conducente, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

L’uomo, ferito ma cosciente, è stato immobilizzato su barella spinale e imbragato per il recupero, quindi trasferito in ospedale con l’elisoccorso del SUEM. Le operazioni di soccorso si sono protratte per oltre cinque ore. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

