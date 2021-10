Auto contro scooter nel Vicentino: 16enne in ospedale

Incidente oggi a Thiene poco prima delle 8.

In via Val Cismon, un ciclomotore condotto da un ragazzo minorenne che circolava con direzione via dei Quartieri, ha sorpassato la colonna di veicoli fermi e in corrispondenza di un accesso privato ed è finito contro con autovettura Peugeot condotta da B.M. di anni 42 residente a Zugliano che era in procinto di svoltare a sinistra.

A causa dell’urto il sedicenne è sbalzato a terra ed è stato subito soccorso dalla conducente.

E’ intervenuta sul posto un’ambulanza del Suem 118 che ha accompagnato il minore all’ospedale di Santorso per lievi traumi riportati e una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino per i rilievi del sinistro.