Autisti no-vax: disagi minimi per SVT

Complessivamente sono 29 gli autisti oggi assenti per mancanza del Green Pass. Sul sito di SVT, insieme alle corse sospese, con un unico clic si accede a quelle alternative disponibili. Il presidente di SVT Simone Vicentini: «Ringrazio tutti i collaboratori per il grande impegno organizzativo messo in campo per ridurre al minimo i disagi per gli utenti»

Per il trasporto pubblico vicentino la giornata di oggi è stata in linea con le previsioni della vigilia: il servizio si è svolto regolarmente per il 96%, con sole 144 corse sospese sulle 3.698 in programma, tutte preannunciate agli utenti fin da ieri pomeriggio sul sito di SVT.

Va precisato, inoltre, che non si è trattato di cancellazioni casuali: l’Azienda si è impegnata infatti, nel limite del possibile, a riorganizzare la distribuzione degli autisti in modo da garantire comunque l’effettuazione del servizio sulle diverse tratte, seppure con tempi in qualche caso più dilatati tra una corsa e l’altra.

Complessivamente, sono stati 29 su 373 gli autisti che oggi sono stati sospesi dal servizio perché privi di Green Pass, pari al 7,5% del totale.

«Sono numeri al di sotto della media regionale – sottolinea il Presidente Simone Vicentini – e credo sia giusto, alla luce di questi dati, ringraziare il personale per il senso di responsabilità dimostrato, oltre che per il grande sforzo organizzativo di questi giorni finalizzato a riorganizzare il servizio per ridurre al minimo i disagi degli utenti. Naturalmente continueremo a monitorare giorno per giorno la situazione, continuando ad aggiornare in tempo reale gli utenti sulle corse eventualmente sospese».

Per la giornata di domani, essendo sabato, le corse previste sono in numero inferiore rispetto a oggi, 2.757, mentre la percentuale di quelle che non saranno effettuate dovrebbe mantenersi sul 4%.

Punto di riferimento per ricevere informazioni in tempo reale continuerà a essere il sito Internet, dove nel frattempo SVT ha introdotto anche la possibilità di visualizzare con un semplice clic, per ogni corsa sospesa, quelle alternative regolarmente disponibili sulla medesima tratta.