“Attivar-Sì”: un seminario sulla salute e il benessere ad Agugliaro

Agugliaro, Italia – Il Comune di Agugliaro, in collaborazione con il Servizio MCNT e la Promozione della salute dell’ULSS 8 Berica, è lieto di presentare “Attivar-Sì,” una serata informativa e gratuita dedicata alla promozione di uno stile di vita sano e attivo. (sotto: la locandina)

L’evento si terrà lunedì 22 settembre 2025, alle ore 20.15 presso il Padiglione Multifunzionale di Via Umberto I ad Agugliaro.

L’obiettivo principale del seminario è combattere la sedentarietà, offrendo consigli pratici e approfondimenti su come compiere scelte consapevoli per una vita più sana. La serata sarà un’opportunità per apprendere l’importanza di una corretta alimentazione, dell’attività fisica quotidiana e delle camminate metaboliche, guidati da esperti dell’ULSS 8 Berica.

Il programma della serata prevede:

“Mangiare si impara”: Il Dott. Pierpaolo Favan, Direttore del SIAN ULSS 8 Berica, condividerà le regole generali per una corretta alimentazione.

La Dott.ssa Valentina Rigoni, Medico dello Sport presso la UOSD SAM ULSS 8 Berica, parlerà dell'importanza dell'attività fisica quotidiana per una vita sana.

La Dott.ssa Ilaria Sbiscego, Assistente Sanitaria del Servizio MCNT e Promozione della salute ULSS 8 Berica, fornirà informazioni sul benessere.

Il Trainer Davide Vampari spiegherà come questo tipo di attività fisica possa cambiare la tua vita.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, con un invito speciale a Sindaci, Assessori, Dirigenti scolastici del Distretto Est, e alle Associazioni di Volontariato del territorio.

L’iniziativa “Attivar-Sì” sottolinea l’impegno del Comune di Agugliaro e dell’ULSS 8 Berica nel promuovere una comunità più sana e attiva.