Attenzione: truffa con falso messaggio da parte del Cup dell’Ulss 8 Berica. Ecco cosa fare

Sta circolando in queste settimane un SMS truffa a nome “Cup Info” che invita a contattare un numero a pagamento con la scusa di importanti comunicazioni sanitarie. L’Ulss 8 Berica segnala il raggiro, già diffuso su scala nazionale e recentemente ricevuto anche da un utente vicentino.

Il messaggio, generico ma studiato per sembrare credibile, spinge chi lo riceve a chiamare un numero con il solo scopo di estorcere denaro. La truffa fa leva sull’associazione automatica tra il nome “Cup Info” e le prenotazioni effettuate presso le aziende sanitarie locali.

L’Ulss 8 Berica precisa di non avere alcun legame con tali comunicazioni e invita i cittadini a non rispondere né contattare il numero indicato, soprattutto se presenta prefissi come 893 o 895, tipici dei servizi a pagamento.

L’invito è quello di diffidare sempre di messaggi sospetti e, in caso di dubbio, rivolgersi direttamente ai canali ufficiali dell’Azienda sanitaria.