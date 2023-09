Attenzione alla truffa del finto sicario

“Questa settimana, un cliente mi ha affidato la missione segreta di eliminarti fisicamente somministrandoti un potente veleno (…), se non riceverò denaro da te, adempirò la mia missione comunque. ”.

Molti internauti in Europa hanno ricevuto questo messaggio minaccioso qualche settimana fa nella casella di posta elettronica. L’autore si finge un sicario, si offre di annullare il contratto presumibilmente concluso per ucciderti per estorcerti una somma considerevole.

Questa truffa rappresenta un serio pericolo per gli utenti di Internet. Chi si trova in una situazione di vulnerabilità potrebbe pensare che questo tipo di minaccia dia credibile.

Solo in Francia sono stati segnalati 50 casi negli ultimi giorni, ma le segnalazioni fioccano da tutta Europa. Inviate in modo casuale, a indirizzi ottenuti in modo fraudolento, queste e-mail possono riguardare qualsiasi utente di Internet. Quando si riceve questo tipo di email, non si deve assolutamente rispondere ma segnalare alle Forze dell’ordine.

Chi ha pagato deve contattare la propria banca il prima possibile e conservare tutte le prove relative alla truffa di cui sei in possesso.