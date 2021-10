Assegnazione mercati contadini: il comune apre il bando

Si conclude con la pubblicazione dell’avviso per l’affidamento della gestione alle associazioni dei produttori del territorio il percorso intrapreso dall’assessorato alle attività produttive per disciplinare lo svolgimento dei mercati contadini dedicati alla vendita diretta ai cittadini da parte degli imprenditori agricoli.

Dopo aver determinato le aree di tali mercati, ora il Comune chiede infatti alle associazioni di categoria dei produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello regionale di presentare domanda per la loro gestione.

I soggetti interessati hanno tempo fino alle 12 del 30 novembre 2021 per dichiarare la propria disponibilità, indicando quali mercati contadini intendano gestire tra quelli individuati in piazza delle Erbe (martedì e mercoledì), piazzale De Gasperi (martedì), piazza Matteotti (sabato), via Generale Dalla Chiesa (venerdì), via Baracca nel quartiere dei Ferrovieri (sabato) e via Prati (domenica).

“Con questo avviso – commenta l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine – completiamo il percorso intrapreso per valorizzare la tutela dei prodotti locali a garanzia del consumatore. Disciplinando la vendita diretta dal produttore al consumatore nei nostri mercati contadini, infatti, incentiviamo la conoscenza ed il consumo dei prodotti locali, di cui il gestore deve garantire provenienza, qualità e freschezza. Promuoviamo inoltre la cultura rurale e la particolarità degli ambiti agrari della provincia, valorizzando le produzioni agroalimentari del territorio, con particolare riguardo alla sostenibilità ecologica e al loro valore alimentare e nutrizionale”.

Sarà infatti stipulata una convenzione triennale nella quali i gestori si impegnano, tra l’altro, a garantire la partecipazione ai mercati da parte di venditori qualificati, a controllare periodicamente la qualità dei prodotti e a organizzare attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale di riferimento.

L’avviso e il modulo di domanda sono pubblicati al link https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/298797