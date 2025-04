Aspettando il Giro d’Italia a Noventa Vicentina

In attesa della 13ª tappa del Giro d’Italia che attraverserà i Comuni dell’Area Berica, Noventa Vicentina ospita un appuntamento speciale della rassegna Venezia da Terra 2025.

Mercoledì 30 aprile 2025, ore 20.45 al Teatro Modernissimo si terrà l’incontro “Aspettando il Giro. Paesaggi in movimento: strade e storie dentro il Giro”, con Stefano Rizzato (inviato e telecronista) e Giada Borgato (ex ciclista , campionessa italiana in linea su strada nel 2012 e commentatrice) di RAI Sport. Dialogheranno con loro gli storici Alfredo Viggiano e Giovanni Florio dell’Università di Padova.

“Una serata per scoprire il dietro le quinte del Giro d’Italia – commenta il Sindaco Mattia Veronese – tra cronaca sportiva, racconto del territorio e passione per il ciclismo, ad ingresso libero. Non mancate!”